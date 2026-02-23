Türkmen vekilin evine silahlı saldırı

Irak'ın Kerkük kentinde ITC Milletvekili Gülsel Muhammed'in evi kurşunlandı. Kimliği belirsiz kişilerce yapılan silahlı saldırıda ölü ya da yaralı olmadığı açıklandı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken ITC Başkanı Muhammed Seman Ağa, saldırıyı sert şekilde kınadı. "Bu saldırı, Kerkük vilayetinde güvenlik ve istikrarı sarsmaya yönelik tehlikeli bir girişim ve açık bir hukuk ihlalidir." diyen Ağa, Kerkük'teki ilgili güvenlik makamlarını konuyla ilgili acil ve şeffaf bir soruşturma başlatmaya, failleri ortaya çıkarmaya ve adalete teslim etmeye çağırdı.