Türkmenistanlı üniversite öğrencisinin şüpheli ölümü
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği mezunu ve Biyoloji bölümü 1. sınıf öğrencisi olan Türkmenistan uyruklu Ayna Utamysheva, evinde tülbentle asılı halde ölü bulundu.
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sınıf Öğretmenliği mezunu ve Biyoloji bölümü 1. sınıf öğrencisi Türkmenistan uyruklu Ayna Utamysheva'dan (28) haber alamayan arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.
Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'ndeki binada yalnız yaşayan Utamysheva'nın evine itfaiye yardımıyla balkon penceresinden giren polis, genç kızı tülbentle doğalgaz borusuna asılı halde ölü buldu.
Türkmenistanlı öğrencinin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na gönderildi.
Genç kızın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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