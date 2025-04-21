TÜRKSAT 6A uydusu hizmete girdi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihi fırsat penceresi açılmaktadır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da "TÜRKSAT 6A Hizmete Alma Töreni”nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm süreçler sorunsuz ve sıkıntısız bir şekilde tamamlandı. TÜRKSAT 6A milletimiz ve ülkemiz için hayırlı olsun. Yeni haberleşme uydumuz televizyon yayıncılığı başta olmak üzere acil durum haberleşmesi için geniş kapsama alanı sunacak." dedİ.

"Dünyadaki gelişmelere baktığımızda şu gerçeği görmekteyiz." diyen Erdoğan, "Türkiye'nin önünde tarihi fırsat penceresi açılmaktadır." diye konuştu.

Muhalefete eleştirilerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin batıya şikayet edilmesine, üniversite ve lise gençliğinin kışkırtılmasından, boykot çağrılarıyla ülke ekonomisine zarar verilmesine kadar tüm tuşlara basılıyor. 50 bin masum katledilirken bize ne Filistin'den diyerek 18 aydır sustukları topraklarını savunan Filistinlilere terörist iftirası attıkları trajediden siyasi rant sağlamak istediler." dedi.

"HABERLEŞME UYDUSUNU ÜRETEN 11 ÜLKEDEN BİRİ OLDUK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Uzaydaki uydularımızın sayısı 10'a yükseldi. Türkiye kendi haberleşme uydusunu üretebilen 11 ülkeden biri konumuna yükseldi. Yapamayız diyenlere inat, biz yaparız hatta daha iyisini yaparız dedik.