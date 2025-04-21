TÜRKSAT 6A uydusu hizmete girdi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihi fırsat penceresi açılmaktadır
TÜRKSAT 6A Uydusu hizmete alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜRKSAT 6A'nın önemine vurgu yaparak, Türkiye'nin önünde tarihi fırsat penceresinin açıldığını belirtti. Erdoğan, "Küresel sistemde hak ettiğimiz yere gelmeye yakınız." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da "TÜRKSAT 6A Hizmete Alma Töreni”nde açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm süreçler sorunsuz ve sıkıntısız bir şekilde tamamlandı. TÜRKSAT 6A milletimiz ve ülkemiz için hayırlı olsun. Yeni haberleşme uydumuz televizyon yayıncılığı başta olmak üzere acil durum haberleşmesi için geniş kapsama alanı sunacak." dedİ.
"Dünyadaki gelişmelere baktığımızda şu gerçeği görmekteyiz." diyen Erdoğan, "Türkiye'nin önünde tarihi fırsat penceresi açılmaktadır." diye konuştu.
Muhalefete eleştirilerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin batıya şikayet edilmesine, üniversite ve lise gençliğinin kışkırtılmasından, boykot çağrılarıyla ülke ekonomisine zarar verilmesine kadar tüm tuşlara basılıyor. 50 bin masum katledilirken bize ne Filistin'den diyerek 18 aydır sustukları topraklarını savunan Filistinlilere terörist iftirası attıkları trajediden siyasi rant sağlamak istediler." dedi.
"HABERLEŞME UYDUSUNU ÜRETEN 11 ÜLKEDEN BİRİ OLDUK"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:
"Uzaydaki uydularımızın sayısı 10'a yükseldi. Türkiye kendi haberleşme uydusunu üretebilen 11 ülkeden biri konumuna yükseldi. Yapamayız diyenlere inat, biz yaparız hatta daha iyisini yaparız dedik.
"PARMAKLA GÖSTERİLEN ÜLKELER ARASINA GİRDİK"
Fırlatma süreci de TÜRKSAT tarafından yönetildi. Dünya nüfusunun yüzde 60'ından fazlasını 5 milyar nüfusu kapsama alanına alan uzay çalışmalarında parmakla gösterilen ülkeler arasına girdik.
"TARİHİ FIRSAT PENCERESİ AÇILMAKTADIR"
İnşallah çıtayı sürekli yukarıya çıkartarak hedeflerimize ulaşacağız. Dünyadaki gelişmelere baktığımızda şu gerçeği görmekteyiz. Türkiye'nin önünde tarihi fırsat penceresi açılmaktadır. Hiç kimsenin şahsi ikbali özellikle bu uğurda heba etmesine izin veremeyiz. Bu ülkenin gündemi başörtüsüydü, sakaldı, sarıktı, irticaydı, yeşil sermayeydi. Kendilerine iç düşman ürettiler ve Türkiye'yi oyaladılar. Sonuçta ne oldu, Türkiye kaybetti. Eller koşar adım ilerlerken biz yerimizde saydık. Rakiplerle aramızdaki mesafenin açılmasına engel olamadık.
"KÜRESEL SİSTEMDE HAK ETTİĞİMİZ YERE ÇOK YAKINIZ"
Elde edilen kazanımlarla milli uydu markamızı oluşturma ve milli uzay şirketi kurulması noktasında önemli bir fırsat yakalamış bulunuyoruz. Dünyadaki gelişmelere baktığımızda Türkiye'nin önünde tarihi bir fırsat penceresi açılmaktadır. Küresel sistemde hak ettiğimiz yere gelmeye çok yakınız.
MUHALEFETE ELEŞTİRİ
Geçmişte bedel ödetmiş bayat senaryolar tekrar tedavüle konulmaya çalışılıyor. Sokakların terörize edilmesinden, Türkiye'nin batıya şikayet edilmesine, üniversite ve lise gençliğinin kışkırtılmasından, boykot çağrılarıyla ülke ekonomisine zarar verilmesine kadar tüm tuşlara basılıyor. 50 bin masum katledilirken bize ne Filistin'den diyerek 18 aydır sustukları topraklarını savunan Filistinlilere terörist iftirası attıkları trajediden siyasi rant sağlamak istediler. Oyuncular değişmiş olsa da oynanan oyunun aynı olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar arzu ettikleri kaos ve kargaşa ortamını oluşturamıyorlar. Hükümet olarak biz de hizmet ve eser siyasetimizden kopmayarak onların tuzağına düşmüyoruz."
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