Türksat 6A'nın son ateşlemesi gerçekleştirildi

Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A’nın, yörünge yolculuğunda 5’inci ve son ateşlemesi başarıyla gerçekleştirildi.

Türksat 6A'nın son ateşlemesi gerçekleştirildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat 6A'nın yörünge yolculuğunda 5. ve son ateşlemenin de başarıyla gerçekleştiğini bildirdi.

Uraloğlu, sosyal medya hesabı X'ten, 'nin ilk yerli ve milli uydusu Türksat 6A'nın ateşleme sürecine ilişkin paylaşımda bulundu.

Türksat 6A'nın yörünge yolculuğunda planlanan ateşlemelerin sona erdiğini belirten Uraloğlu, "23.58'de başlayan ve 5,5 dakika süren 5. ve son ateşleme de başarıyla gerçekleşti. Uzay yolculuğumuzda her şey yolunda ve kontrol altında." ifadelerini kullandı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Arnavutköy’de bisiklet parkurundaki çocuğa saldırı

TÜRKİYE HABERLERİ

Atama kararları Resmi Gazete'de: Metin Kıratlı AYM üyesi oldu

Atama kararları Resmi Gazete'de: Metin Kıratlı AYM üyesi oldu

Evine gelen 268 bin lira su faturasıyla neye uğradığı şaşırdı: Siz beni toprak ağası mı sandınız?

Evine gelen 268 bin lira su faturasıyla neye uğradığı şaşırdı: Siz beni toprak ağası mı sandınız?

Sokak hayvanları yasası çıktı mı, Meclis'ten geçti mi?

Sokak hayvanları yasası çıktı mı, Meclis'ten geçti mi?

İstanbul'da 1 Mayıs'ta çıkan olaylara ilişkin yargılanan 25 kişi tahliye edildi

İstanbul'da 1 Mayıs'ta çıkan olaylara ilişkin yargılanan 25 kişi tahliye edildi

CHP, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı Kılıçdaroğlu'na yönelik sözleri nedeniyle disipline sevk etti

CHP, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı Kılıçdaroğlu'na yönelik sözleri nedeniyle disipline sevk etti

Kazadan sonra dünyaya getirdiği bebeğini kucağına alamadan öldü

Kazadan sonra dünyaya getirdiği bebeğini kucağına alamadan öldü

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...