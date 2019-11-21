TÜRKSAT baskını davasında 20 ağırlaştırılmış müebbete onama

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, TÜRKSAT baskını davasında 12 sanığa "anayasayı ihlal"den verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı. TÜRKSAT personelinin şehit edilmesiyla ilgili de 8 asker sanığa verilen ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası onandı.
Anadolu Ajansı 21.11.2019 - 15:37| Son Güncelleme : 21.11.2019 - 15:38
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