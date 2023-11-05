TÜRKŞEKER 115 işçi alımı yapacak: (Başvuru tarihleri paylaşıldı)

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. bünyesindeki fabrikalarda istihdam edilmek üzere çeşitli branşlarda toplam 115 sürekli işçi alımı gerçekleştirileceğini bildirerek “Ailemize katılacak yeni mesai arkadaşlarımız köklü kuruluşumuzun gücüne güç katacak. Hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.



Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu Türkşeker A.Ş. fabrikalarında 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında istihdam edilecek sürekli işçi alımına ilişkin aranacak şartlar, 6 Kasım 2023 tarihinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet adresinde yayımlanacak. Başvurular da yine Türkiye İş Kurumu internet sitesi üzerinden 6-10 Kasım 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilebilecek.



Alımı Yapılacak Sürekli İşçilerin Dağılımı:



Mekaniker Buhar Kazanları Teknisyeni 22



Makine Teknisyeni 19



Metal Teknolojisi Teknisyeni 19



Elektrik Teknisyeni 18



Makine Bakım Onarım Teknisyeni 14



Montaj-Kaynak İşçisi 4



Torna Freze ve CNC İşçisi 4



Endüstriyel Otomasyon Teknisyeni 3



DökümTeknisyeni 3



Atölye İşçisi 3



Kalite Kontrol İşçisi 2



Vinç Operatörü 2

