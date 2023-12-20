TÜRKŞEKER 214 personel alımı yapacak: Hangi kadrolara alımlar yapılacak?

KPSS 2023/2 merkezi yerleştirmeleri ile 214 sözleşmeli personel TÜRKŞEKER bünyesinde istihdam edilecek.

Bakan Yumaklı sosyal medya hesabından Türkşeker'e personel alımına ilişkin paylaşımda bulundu. Yumaklı paylaşımında; "2023 yılında Türkşeker'e 1000 geçici işçi, 115 daimi işçi alımını duyurmuştuk.Şimdi ise 214 yeni personel alım sürecini başlatıyoruz. Bu alımla birlikte Türkşeker merkez ve taşra teşkilatını daha da güçlendirmiş olacağız.

Hayırlı olsun, üretimimize güç katsın." ifadelerine yer verdi.