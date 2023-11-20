Türkşeker işçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu Türkşeker AŞ fabrikalarında, İş Kanunu kapsamında istihdam edilecek sürekli işçi alımına ilişkin araştırmalar devam ediyor. Başvuruların ardından şimdi de belge teslimi için süre tamamlanmak üzere. İşte, Türkşeker işçi alımı başvuru sonuçları hakkında bilgiler...



HANGİ BRANŞLARDA ALIM YAPILACAK?



22 mekaniker buhar kazanları teknisyeni, 19'ar makine teknisyeni ve metal teknolojisi teknisyeni, 18 elektrik teknisyeni, 14 makine bakım onarım teknisyeni, 4'er montaj-kaynak, torna freze ve CNC işçisi, 3'er endüstriyel otomasyon teknisyeni, döküm teknisyeni, atölye işçisi, 2'şer kalite kontrol işçisi ve vinç operatörü, birer talaşlı imalat teknikeri, talaşlı imalat teknisyeni olmak üzere toplam 115 kişi istihdam edilecek.



SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



İŞKUR'un internet sitesinden 6-10 Kasım tarihleri arasında başvurular alındı.



Sürekli işçi alımı ilanlarına başvuran adayların 21.11.2023 Salı günü mesai bitimine kadar iş başvurusunda bulundukları Fabrika Müdürlüklerine belirtilen belgeleri elden, posta (iadeli taahhütlü) veya kargo yoluyla teslim etmeleri gerekmekte.



Belge kontrol süreci sonrasında; İlgili yönetmelik gereğince açık iş sayısının dört katından fazla geçerli başvuru olması halinde noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirilecek olup kura yeri, olası değişiklikler ve kura sonucu oluşan aday listeleri ile Sözlü ve Uygulama sınav tarihleri https://www.turkseker.gov.tr internet sitesinde de ilan edilecek.



Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.



