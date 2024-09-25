Türkşeker işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? (Türkşeker işçi alımı başvuru sayfası)

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker) bünyesindeki fabrikalarda istihdam edilmek üzere 1350 geçici işçi alımı yapılacak. Türkşeker geçici işçi alımı başvuruları 23-27 Eylül 2024 tarihleri arasında alınacak. Peki, Türkşeker işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?

Türkşeker işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? (Türkşeker işçi alımı başvuru sayfası)

Türkşeker fabrikalarına 1350 geçici alımı gerçekleştirilecek. Türkşeker'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, personel istihdamına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "Fabrikalarımızda 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında istihdam edilmek üzere toplam 1350 geçici işçi alımına ilişkin ilan şartları 23-27 Eylül 2024 tarihleri arasında 'http://iskur.gov.tr' internet adresinden yayımlanacaktır." ifadesine yer verildi.

Türkşeker işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? (Türkşeker işçi alımı başvuru sayfası) - 1

BRANŞ DAĞILIMI

Buna göre, 723 mekatronik bakım onarım teknisyeni, 383 kimya teknisyeni, 98 metal teknolojisi teknisyeni, 56 elektrik teknisyeni, 50 mekaniker buhar kazanları teknisyeni, 14 bilgisayarlı makine teknisyeni, 2 inşaat teknisyeni, 23 iş makineleri operatörü ve 1 tır şoförü istihdam edilecek.

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