Türkşeker işçi alımı kura çekimi zaman yapılacak?
Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker), 1685 daimi işçi alımına yönelik başvuru süreci başladı. Çeşitli illerde istihdam edilmek üzere yapılacak alımlara yönelik İŞKUR başvuruları devam ederken bir yandan da kura çekimi tarihi merak ediliyor. Peki, Türkşeker işçi alımı kuraları ne zaman çekilecek?
Türkşeker, 100. yaşında ülke genelinde 1685 daimi işçiye istihdam sağlayacak. İşçilerin istihdam edileceği iller arasında Ankara, Ağrı, Burdur, Elazığ, Eskişehir, Kars, Kastamonu, Malatya ve Yozgat yer alıyor. İşte, Türkşeker işçi alımı kura çekimi hakkında bilgiler...
İŞKUR BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?
Söz konusu işçi alımı için başvurular, 14-18 Nisan tarihlerinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden gerçekleştirilecek.
TÜRKŞEKER İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Türkşeker işçi alımı kuraların ne zaman çekileceğine ilişkin kurumdan henüz bir açıklama gelmedi.
18 Nisan'da başvuruların tamlanmasıyla birlikte Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ işçi alımı kura çekilişine yönelik bilgilerin netleşmesi bekleniyor.
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