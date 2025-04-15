Türkşeker işçi alımı kura çekimi zaman yapılacak?

Türkşeker, 100. yaşında ülke genelinde 1685 daimi işçiye istihdam sağlayacak. İşçilerin istihdam edileceği iller arasında Ankara, Ağrı, Burdur, Elazığ, Eskişehir, Kars, Kastamonu, Malatya ve Yozgat yer alıyor. İşte, Türkşeker işçi alımı kura çekimi hakkında bilgiler...



İŞKUR BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?



Söz konusu işçi alımı için başvurular, 14-18 Nisan tarihlerinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden gerçekleştirilecek.



TÜRKŞEKER İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?



Türkşeker işçi alımı kuraların ne zaman çekileceğine ilişkin kurumdan henüz bir açıklama gelmedi.



18 Nisan'da başvuruların tamlanmasıyla birlikte Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ işçi alımı kura çekilişine yönelik bilgilerin netleşmesi bekleniyor.

