Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Operasyon ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince uyuşturucu nakli ve ticareti yapan kişilere yönelik çalışmalarda Van'dan İstanbul'a eroin nakli yapılacağı belirlendi.



Polis, plakası belirlenen otomobili Anadolu Otoyolu Bölge Trafik Şube Müdürlüğü mevkisinde durdurdu.



Yanlarında 2 yaşındaki kızları bulunan otomobil sürücüsü S.E. ile eşi E.E'nin davranışından şüphelenen ve araçtan yoğun mazot kokusu alan polis, otomobili narkotik dedektör köpek "Stark" ile kontrol etti.

Köpeğin tepki vermesi üzerine otomobil, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü otoparkına çekildi.



Polis ekipleri, otomobilin arka koltuğunu kaldırarak ulaştığı benzin deposunda, sızdırmazlığı sağlamak amacıyla kapakları poliüretan köpükle kapatılan kiloluk turşu bidonlarına konulmuş yarımşar kiloluk paketler halinde 5 kilo 500 gram eroin buldu.

Uyuşturucu paketlerinin, dedektör köpeğin koku almasını önlemek amacıyla balmumuyla kaplandığı görüldü.



Üst aramalarında herhangi bir suç unsuruna rastlanılmayan şüpheliler, gözaltına alındı. Çiftin çocukları N.E. de emniyete götürüldü.