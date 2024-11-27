Turşu kutularından kilolarca uyuşturucu çıktı

Batman'da bir eve yapılan baskında turşu kutularına gizlenmiş 52 kilo 700 gram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli tutuklandı.

Turşu kutularından kilolarca uyuşturucu çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şüphelinin adresine operasyon düzenledi.

Şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramada turşu kutularına gizlenmiş 52 kilo 700 gram skunk ele geçirildi. 

Turşu kutularından kilolarca uyuşturucu çıktı - 1

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından tutuklandı.

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