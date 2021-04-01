Turşu tankında görüntü paylaşılan işletme mühürlendi

Sosyal medyada tepki çeken turşu tesisi görüntülerindeki şahıs ve işletme tespit edildi.

Yapılan incelemeler sonucunda Şanlıurfa'da çekildiği öne sürülen videonun, Manisa'da çekildiği ortaya çıktı.



Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre söz konusu videoda yer alan işletme mühürlendi.

Ayrıca işletme yetkilileri ve videoda bulunan A.G. isimli kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

30 BİN 406 LİRA PARA CEZASI

İşletmeye de 30 bin 406 lira idari para cezası uygulandı. Konuyla ilgili Bakanlık'tan yapılan açıklama şöyle:

"Yapılan resmi kontrollerde söz konusu işletmenin Manisa’nın Turgutlu İlçesinde faaliyet gösterdiği ve sosyal medyada görüntüleri paylaşılan A.G isimli kişinin Urfa Viranşehir nüfusuna kayıtlı olduğu tespit edildi.



Urfa ve Manisa’da emniyet birimlerimiz ve gıda kontrol ekiplerimizce eş zamanlı yapılan operasyonlar neticesinde A.G. isimli şahıs, Urfa Viranşehir’de gözaltına alındı.



A.G isimli kişinin Manisa’nın Turgutlu İlçesindeki söz konusu işletmede çalıştığı tespit edildi. Yapılan denetimler sonucunda; işletmenin, insan sağlığı ve gıda güvenilirliği açısından tehlike oluşturduğu gerekçesiyle mühürlenerek, faaliyetten men edildi.



Ayrıca, işletmeye 5996 sayılı Kanun kapsamında 30 bin 406 lira idari para cezası uygulandı.



Sosyal medyada görüntüleri yer alan A.G isimli şahıs ve işletme yetkilileri hakkında ise Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu"



SOSYAL MEDYADA İNFİAL YARATMIŞTI



Sosyal medyada infial yaratan görüntülerde, bir çalışanın turşuların depolandığı tanka çıplak ayakları ve kıyafetleriyle girerek dans ettiği görülmüştü.