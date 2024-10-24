Turuncu alarm nedir, nasıl uygulanır? Havalimanlarında turuncu alarm verilirse ne olur?
Havalimanlarında turuncu alarm verilmesinin ardından "Turuncu alarm nedir, nasıl uygulanır?" soruları araştırılmaya başladı. TUSAŞ'a yapılan terör saldırısının ardından tüm Türkiye genelinde güvenlik önlemleri artırılmaya başladı. Bu nedenle havalimanlarında alınan önlemler de turuncu alarm seviyesine çıkarıldı. Peki, Turuncu alarm nedir, nasıl uygulanır? Havalimanlarında turuncu alarm verilirse ne olur?
Turuncu alarm, Havameydanı dışında bir olay meydana geldiğinde, ya da terör veya sabotaj eylemlerinin yakın zamanda meydana gelmesinin muhtemel olduğuna dair istihbarat alındığında uygulanır.
TURUNCU ALARM ÖNLEMLERİ NELERDİR?
Havalimanlarında turuncu alarm verilmesiyle birlikte alınacak önlemler şu şekilde uygulanır;
- İlan edilmiş olan SARI Güvenlik Alarm Tedbirlerinin uygulanmasına devam edilmeli ve ilan edilmeyenler yürürlüğe konmalıdır.
- Araçların, hassas nitelikteki binalardan uzakta merkezi bir şekilde park edilmeleri zorunlu hale getirilmelidir.
- Gerekli görülen yerlerde güvenlik görevlisi sayısının artırılması sağlanmalı, tesis devriye faaliyetleri arttırılmalıdır.
- Havameydanı hassas noktalarına giriş – çıkışlar sınırlandırılmalıdır.
- Havameydanı tahditli alanlarına giriş sınırlandırılmalı, yolcu ve görevi olan personel dışındaki girişlere müsaade edilmemelidir.
- Havameydanı tahditli alanlarına giriş yapan araç, kişi ve bagajın %60’ı detaylı olarak güvenlik kontrolüne tabi tutulur.
- Uygun görülecek diğer tedbirler alınır.
HAVALİMANLARINDA TURUNCU ALARM VERİLDİ
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan TUSAŞ yerleşkesine yönelik terör saldırısı gerçekleştirilmesinin ardından Türkiye geneli güvenlik önlemleri arttırıldı.
Terör örgütlerinin havalimanlarına yönelik saldırı planlarına ilişkin olarak havalimanlarında önlemler turuncu alarm seviyesine çıkarıldı. Alınan kararının ardından Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı'na giriş ve çıkışlarda önlemler artırıldı.
Havalimanlarına giriş çıkış yapan araçlar didik didik aranırken, yolcuların ise kimlik kontrolü yapılıyor.
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