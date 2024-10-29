Turuncu kategoride yer alan iki PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, turuncu kategoride yer alan sözde Kato Jirka bölge sorumlusu Ferhat Serhildan kod adli İlhan Tekinalp ile Devrim Cudi kod adlı Recep Kipçak isimli PKK’lı teröristlerin GÜRZ-24 operasyonlarında yakalandığını açıkladı.
Son dakika haberi! Terörle mücadele operasyonları devam ediyor.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından GÜRZ-24 operasyonuna ilişkin ayrıntıları paylaştı.
Yerlikaya, turuncu kategoride yer alan sözde Kato Jirka bölge sorumlusu Ferhat Serhildan kod adli İlhan Tekinalp ile Devrim Cudi kod adlı Recep Kipçak isimli PKK’lı teröristlerin yakalandığını duyurdu.
Teröristlerin; sözde Botan eyaletinde faaliyet gösterdikleri, halktan tehdit ve şantaj ile erzak/malzeme temin ettikleri, bölgede güvenlik güçlerine yönelik eylem arayışında oldukları, yaylalarda göçerlik yapan vatandaşlara yönelik eylem yapılması amacıyla talimat verdikleri, 13 Eylül 2023 tarihinde Şırnak Beytüşşebap Yeşilöz, Mezraa, Van-Çatak arasında kalan yaylada bir vatandaşımızın öldürülmesi olayını gerçekleştiren teröristler arasında oldukları tespit edildi.
Yerlikaya, paylaşımında "Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız, duraksamayacağız." ifadelerini kullandı.
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