Turuncu kategoride yer alan iki PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Teröristlerin; sözde Botan eyaletinde faaliyet gösterdikleri, halktan tehdit ve şantaj ile erzak/malzeme temin ettikleri, bölgede güvenlik güçlerine yönelik eylem arayışında oldukları, yaylalarda göçerlik yapan vatandaşlara yönelik eylem yapılması amacıyla talimat verdikleri, 13 Eylül 2023 tarihinde Şırnak Beytüşşebap Yeşilöz, Mezraa, Van-Çatak arasında kalan yaylada bir vatandaşımızın öldürülmesi olayını gerçekleştiren teröristler arasında oldukları tespit edildi.



Yerlikaya, paylaşımında "Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız, duraksamayacağız." ifadelerini kullandı.