Turuncu kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 18 Mayıs'ta etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristlerden birinin, turuncu kategoride aranan "Mirza" kod adlı Ayhan İnalhan olduğu belirlendi.

Haberler - Anadolu Ajansı 22.05.2022 - 16:04 | Son Güncelleme : 22.05.2022 - 16:06

Turuncu kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen teröristin "turuncu kategori"de olduğu belirlendi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde 18 Mayıs'ta etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristlerden birinin, Terörden Arananlar Listesi'nde turuncu kategoride aranan "Mirza" kod adlı Ayhan İnalhan olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Turuncu listeden bir terörist daha silindi. 18 Mayıs'ta Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristlerden birinin, turuncu listede aranan 'Mirza' kod adlı Ayhan İnalhan isimli terörist olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.

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