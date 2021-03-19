Turuncu kategorideki Karaman'da taziye evinden 61 kişi çıktı

'Yüksek riskli' il olarak turuncu kategoride yer alan Karaman'da bir taziye evinde 61 kişinin olduğu ortaya çıktı. İhbar üzerine eve giden polis, evi tahliye edip 61 kişi hakkında işlem başlattı.

DHA 19.03.2021 - 09:21 | Son Güncelleme : 19.03.2021 - 09:23

Turuncu kategorideki Karaman'da taziye evinden 61 kişi çıktı

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Karaman, Sağlık Bakanlığı'nın 6-12 Mart tarihlerini kapsayan haftalık vaka sayısına göre 100 bin nufusta 56,88 ile turuncu listede bulunuyor.

Kentteki vaka sayısı yüksek olması nedeniyle tedbir ve denetimler artırıldı.

Ancak dün akşam saatlerinde 112 Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine Yeşilada Mahallesi 820 Sokak'taki taziye evine giden polis, evde gördüğü manzara karşısında şoke oldu.

Evin 3 odasında 61 kişinin olması üzerine polis tek tek evdekileri tahliye edip, haklarında işlem başlattı.

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