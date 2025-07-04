Turuncu uyarı yapılmıştı, cadde ve sokaklar göle döndü

Yaklaşık 15 dakika süren yağış hayatı olumsuz yönde etkilerken, bazı noktalarda araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Yağışla birlikte Fatsa ilçe merkezinde cadde ve sokaklar göle döndü, bazı evleri su bastı.

Ordu 'da dün akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu.

Ekipler su basan yollarda çalışma yaptı

BELEDİYE BAŞKANI UYARDI

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vatandaşları su baskını, sel ve yıldırım düşmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kibar, mecbur kalınmadıkça dışarıya çıkılmaması çağrısı yaptı.

Meteorolojiden yapılan uyarıda ise yağışların devam edeceği tahmin ediliyor.