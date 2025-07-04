Turuncu uyarı yapılmıştı, cadde ve sokaklar göle döndü
Ordu'nun Fatsa ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü.
Ordu'da dün akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kentte beklenen sağanak nedeniyle turuncu kodlu uyarıda bulunmuştu.
Yağışla birlikte Fatsa ilçe merkezinde cadde ve sokaklar göle döndü, bazı evleri su bastı.
Yaklaşık 15 dakika süren yağış hayatı olumsuz yönde etkilerken, bazı noktalarda araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
Belediye ekipleri ilçede çalışma başlattı. Ekipler, iş makineleriyle olumsuzluk yaşanan bölgelerde su tahliye çalışması yürütüyor.
BELEDİYE BAŞKANI UYARDI
Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vatandaşları su baskını, sel ve yıldırım düşmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Kibar, mecbur kalınmadıkça dışarıya çıkılmaması çağrısı yaptı.
Meteorolojiden yapılan uyarıda ise yağışların devam edeceği tahmin ediliyor.
- Etiketler :
- Haberler -
- Ordu Fatsa
- Sağanak Yağış
- Su Baskını
- Ordu