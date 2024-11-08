TUS 2'inci dönem yerleştirme sonuçları | Plastik Cerrahi yüzde 100 doldu

Haber: Öykü Tüccar

2024 yılı Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) 2'inci dönem yerleştirme sonuçları açıkladı.

Yıllık genel kontenjan geçen yıla göre 2 bin 893, yabancı uyruklu kontenjanı ise 219 azaldı. 2'inci dönemde 7 bin 608 genel kontenjanın 6 bin 934'üne yerleştirme yapılırken 674 kontenjan ise boş kaldı.



387 yabancı uyruklu kontenjanına ise 127 kişi yerleştirildi.



AİLE HEKİMLİĞİ YÜZDE 87 DOLDU



En çok kontenjan 2 bin kadro ile Aile Hekimliği'ne ayrılmıştı.



Bin 744 kişinin yerleştirildiği alanda doluluk oranı yüzde 87,2 oldu. 56 kontenjanda boş kaldı.



En yüksek puanla yerleştirme 75,54 ile Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne, en düşük puanla yerleştirme ise 45,03 ile Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne yapıldı.



ÇOCUK HEKİMLİĞİNE DÜŞÜK İLGİ



En çok kontenjan ayrılan ikinci alan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ise genç hekimlerden beklenen ilgiyi görmedi.



800 kontenjanın yalnızca 518'i dolarken 283 kontenjan boş kaldı ve doluluk oranı yüzde 64,7'e ulaştı.



En yüksek puanla yerleştirme 82,41 puan ile İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne, en düşük yerleştirme 45.03 ile Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne yapıldı.



PLASTİK CERRAHİ YÜZDE 100 OLDU



Çocuk cerrahide açılan 100 kontenjandan 80'ine, Beyin ve Sinir Cerrahi'de açılan 127 kontenjandan 122'sine, genel cerrahide açılan 253 kontenjanın 241'ine yerleştirme yapıldı.



Adayların her yıl yoğun ilgi gösterdiği bölümler yine doldu.



Plastik Cerrahi bölümünde açılan 152, Göz Hastalıkları için açılan 300 kontenjanın tamamına yerleştirme yapıldı .



290 kontenjan açılan Dermatoloji ise yalnızca 4 kontenjan boş kaldı.



Şimdi ek yerleştirme süreci bekleniyor.

