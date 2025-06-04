TUS yerleştirme sonuçları açıklandı: En yüksek puanla dermatoloji aldı

Tıpta Uzmanlık Sınavı birinci dönem yerleştirme sonuçları dün açıklandı.



NTV'nin edindiği bilgilere göre, açılan 8 bin 871 kontenjanın 7 bin 546'sına yerleştirme yapıldı.



Doluluk oranı yüzde 85 olarak açıklandı.



Dermatoloji ortalama 72,93 puan ile en yüksek puanla yerleştirme yapılan branş oldu. 256 kontenjanın 253'ü doldu.



Onu 71,57 ile plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi izledi. 140 kontenjanın 139'una yerleştirme yapıldı.



Üçüncü sırada 70,52 ile göz hastalıkları var. 239 kontenjandan yalnızca 2'si boş kaldı.



Ruh sağlığı ve hastalıklarında 174 kontenjanın 173'üne, radyolojide 288 kontenjanın 284'üne, 263 kontenjan açılan kulak burun boğaz hastalıklarında ise 258 kontenjana yerleştirme yapıldı.



2 bin 10 ile en çok kontenjan açılan aile hekimliği branşına ise bin 734 hekim yerleştirildi.



EN DÜŞÜK PUANLA ACİL TIP ALDI



En düşük puanla yerleştirme yapılan yani en az tercih edilen bölümlerse

51 puanla Acil Tıp, ve 52 ile sırasıyla göğüs cerrahi, çocuk sağlığı ve hastalıkları, çocuk cerrahi ve genel cerrahi oldu.



Cerrahi bölümlerin tamamında ortalama puanın 54'ü geçmemesi dikkat çekti.

Göğüs cerrahisinde 103 kontenjanın 43'ü, kalp ve damar cerrahisinde 177 kontenjanın 56'sı, genel cerrahide 407 kontenjanın 127'si, beyin ve sinir cerrahisinde ise 192 kontenjanın 50'si boş kaldı.

ÇOCUK CERRAHİSİ YİNE BOŞ KALDI



Çocuk cerrahisinde ise 139 kontenjanın 77'si boş. Doluluk oranı ise yüzde 44,6.



Çocuk sağlığı ve hastalıkları branşında 845 kontenjanın 486'sı doldu. Doluluk yüzde 57 olarak açıklandı.



Çocuk branşlarında sadece, 71 kontenjan açılan çocuk ve ergen ruh sağlığı hastalıkları kontenjanlarının tamamına yerleştirme yapıldı.

