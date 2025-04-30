TUS'a FETÖ'nün kamplarında hazırlanan doktorlara gözaltı

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttükleri çalışmalarda, örgütün tıp okuyan öğrencilerin TUS'a hazırlanması için kendilerine ait yurtlarda kamplar düzenlediğini tespit etti.

Daha önce yine FETÖ üyeliğinden gözaltına alınan kişilerin verdikleri ifadelerden de yola çıkan ekipler, haklarında FETÖ terör örgütüne üye olduklarına dair itiraf bulunan, Bankasya hesaplarında örgüt liderinin talimatı doğrultusunda para yatırarak hesap artışı tespit edilen veya hesabı olan, örgütün gizli haberleşme yöntemi olarak ardışık aranma yöntemini kullanan şüpheliler belirlendi.

10 İLDE OPERASYON



Şüphelilerin örgüt tarafından ders çalışma adı altında oluşturulan ve örgüte ait yurtlarda TUS kampına katıldıkları saptanan 18 doktor tespit edildi. Tamamı aktif görevde olan doktorlara yönelik 27 Nisan'da İstanbul, Afyonkarahisar, Ağrı, Çorum, Elazığ, Kars, Kocaeli, Şanlıurfa, Ankara ve Antalya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Operasyonda şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarında çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.