TUSAŞ Genel Müdürü Demiroğlu: Türkiye’ye ürün satmayan şirket şimdi bizimle çalışmak istiyor, ‘bizim ASELSAN’ımız var’ diyorum

“ALMANYA KAPIMIZA GELECEK” Türkiye Gazetesi’ne yaptığı açıklamada, “ TUSAŞ olarak Almanya’ya ATAK helikopteri satmak istiyorum. Şahsi hedefim bu.” diyen Demiroğlu, Almanya’nın bu konularda kendileriyle henüz resmi görüşme yapmadığını ifade etti. “İnanıyorum, Almanya kapımıza gelecek.” diye konuşan Demiroğlu, “Almanya’nın savunma sanayiinin istenilen seviyede olmadığını ve hızlı çözümlere ihtiyaç duyduğunu biliyoruz. Bu sebeple bir gün bizim kapımızı çalacaklarını düşünüyorum ve bu hedef doğrultusunda çalışıyorum.” şeklinde konuştu.

“AMERİKALILAR ŞAŞIRDI”



Ürün kalitesi, kabiliyeti ve fiyat-performans dengesi sayesinde yurt dışından gelen taleplerin arttığını ifade eden TUSAŞ Genel Müdürü, Afrika’da ciddi bir açılım yaptıklarını belirterek, ABD dahil her pazarda olma gayretinde olduklarını söyledi.



Amerikalılara, Meksika sınırını korumaları için Aksungur İHA’yı önerdiklerini söyleyen Demiroğlu, “İki gün boyunca havada kalabilen bu sistem, etkili bir çözüm olabilir. Şaşırdılar, böyle bir teklif beklemiyorlardı.” diye konuştu.



“TARİFİ İMKANSIZ BİR HAZ VERİYOR”



Türkiye’ye daha önce ürün satmayan şirketlerin şimdi kendileriyle çalışmak istediğini anlatan Demiroğlu, şunları söyledi:



“Bize kamera satmayan bir firma şimdi tekrar iş birliği teklif ediyor. Dedim ki; ‘Siz neredeydiniz şimdiye kadar. Bizim ASELSAN’ımız var, gerekli olanı yapıyor ve kameraları üretiyor.’ Bunu söyleyebilmek var ya, tarifi imkânsız bir haz veriyor insana. Önceliğimiz yerli ürünler. Bu, Türkiye’nin savunma sanayiinde geldiği noktayı gösteriyor.”