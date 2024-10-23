TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu kimdir?

Mehmet Demiroğlu makine mühendisliği alanında Yıldız Teknik Üniversitesi’nden lisans derecesini aldıktan sonra, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini Renssealer Polytechnic Institute’ta tamamladı. Kariyerine Eskişehir Hava İkmal Merkezi’nde Havacılık ve Uzay Mühendisi olarak başladı ve sonrasında Advanced Innovative Technologies’de Proje Mühendisi olarak çalıştı.



2001-2004 yılları arasında Pro/Solutions International’da Proje Yöneticisi olarak görev aldı ve ardından GE Global Research Center’da Tasarım Mühendisi olarak çalıştı. GE Energy Storage ve GE Energy’de çeşitli mühendislik pozisyonlarında bulunan Demiroğlu, 2012 yılında GRTC şirketini kurarak Genel Müdürlük görevini üstlendi.



BMC Power’da Ar-Ge Direktörü ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptıktan sonra TEI’de Turboşaft Program Direktörlüğü ve Ar-Ge Direktörlüğü pozisyonlarında bulundu. 2021-2022 yılları arasında TUSAŞ Akademi Başkanı olarak görev yaptıktan sonra Helikopter Genel Müdür Yardımcısı olarak görev aldı.



11 Haziran 2024 tarihindeki Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar doğrultusunda TUSAŞ- Türk Havacılık Uzay Sanayii A.Ş Genel Müdürü olarak görevini sürdürmektedir.