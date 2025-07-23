TUSAŞ ile GE Aerospace Hürjet'in motoru için işbirliği yapacak

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) ile GE Aerospace (General Electric Company), Hürjet Jet Eğitim Uçağı Programı kapsamında önemli bir mutabakat zaptına imza attı.



17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025), TUSAŞ ve GE Aerospace, Hürjet Jet Eğitim Uçağı'nın geleceğine yönelik masaya oturdu. Taraflar, gerçekleştirilen iyi niyet anlaşmasıyla, F404 turbofan motorlarını ve geleceğe yönelik potansiyel işbirliklerini güçlendirme kararı aldı.



Geleceğe yönelik F404 turbofan motorlarının Hürjet Jet Eğitim Uçağı'nda kullanılması ve motorların entegrasyonu için gerekli tedarik faaliyetlerinin geliştirilmesi amaçlandı.



Yeni prototiplerin gerçekleştireceği uçuş test faaliyetleri kapsamında da işbirliğinin artırılarak GE Aerospace tarafından desteklenmesi hedeflendi. Tüm bu potansiyel işbirliklerine ek olarak F404 motorunun bakım, onarım ve revizyonu kapsamında ilave adımların atılması kararlaştırıldı.



Türkiye'nin savunma sanayisindeki ileri teknoloji kapasitesini ön plana çıkarmayı hedefleyen bu işbirliği, Hürjet'in başarılarını güvence altına alarak küresel anlamda potansiyelini güçlendirmesine imkan tanıyacak.

