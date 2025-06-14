TUSAŞ, Jandarma Genel Komutanlığı'nın yıl dönümünü kutladı
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ), Jandarma Genel Komutanlığı'nın 186'ncı kuruluş yıl dönümünü kutladı.
TUSAŞ'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Jandarma Teşkilatımızın 186'ncı yılı kutlu olsun. T625 GÖKBEY'in jandarma envanterinde yer almasıyla gurur duyuyor, tam bağımsızlık hedefimiz doğrultusunda durmaksızın çalışıyoruz" denildi. Paylaşımda, Jandarma Genel Komutanlığı envanterinde görev yapan T625 GÖKBEY helikopterinin görüntüsüne yer verildi.
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