TUSAŞ saldırısında yaralanan 17 kişi taburcu edildi

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan'daki yerleşkesine yönelik terör saldırısında yaralanan 22 kişiden 17'si taburcu edildi. Yaralanan 5 kişinin ise sağlık durumunun stabil olup tedavilerine devam edildiği bildirildi.

TUSAŞ saldırısında yaralanan 17 kişi taburcu edildi
SON DAKİKA: TUSAŞ tesislerinde terör saldırısı | Dakika dakika yaşananlar

SON DAKİKA: TUSAŞ tesislerinde terör saldırısı | Dakika dakika yaşananlar

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Sağlık Bakanlığı, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin () Kahramankazan'daki yerleşkesine yönelik saldırısında yaralanan 22 kişiden 17'sinin taburcu edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan 22 vatandaşımızdan 17’si taburcu edildi. 5 yaralımızın durumu stabil olup tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir." denildi.

Çarşamba günü gerçekleşen saldırıda 5 kişi şehit oldu.

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