TUSAŞ'a hain saldırı: Teröristlerin kimlikleri belli oldu
SON DAKİKA HABERİ: TUSAŞ’a saldıran teröristlerin kimlikleri belli oldu. Teröristlerin PKK üyesi olduğu belirlendi. Erkek teröristin Rojger kod adlı Ali Örek, kadın teröristin Mine Sevjin Alçiçek olduğu açıklandı. Saldırıda 5 kişi şehit olurken, 22 kişi yaralanmıştı. Yaralılardan 8'inin taburcu edildiği bildirildi. Bu arada hain saldırı sonrası Türkiye alarma geçti, havalimanlarında güvenlik önlemleri artırıldı.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'ne (TUSAŞ) düzenlenen terör saldırısına ilişkin ayrıntılar netleşiyor. Saldırıyı düzenleyen iki teröristin de kimliği belli oldu. Teröristlerin PKK üyesi olduğu tespit edildi.
SALDIRIDA PKK PARMAĞI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TUSAŞ’ta meydana gelen hain terör saldırısında etkisiz hale getirilen teröristlerin kimliklerini açıkladı.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı ilk paylaşımda, erkek teröristin PKK üyesi Rojger kod adlı Ali Örek olduğunu duyurdu. İkinci paylaşımda ise kadın teröristin kimliğini açıkladı. Kadın teröristin de PKK üyesi Mine Sevjin Alçiçek olduğu tespit edildi.
Bakan Yerlikaya, paylaşımında "Ülkemizin birlik ve beraberliğine, huzuruna kast eden hain terör örgütünü topraklarımızdan kazıyıp atamaya kararlıyız. Şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." dedi.
8 YARALI TABURCU EDİLDİ
Saldırıda 5 kişi şehit oldu, 22 kişi yaralandı.
Sağlık Bakanlığı, yaralılardan 8'inin taburcu edildiğini açıkladı.
"TERÖRLE MÜCADELE KARARLIĞIMIZI PERÇİNLEDİ"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BRICS Zirvesi'nde terör saldırısını değerlendirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ankara'daki terör eylemi nedeniyle taziyelerini ileten tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum. Bu alçakça saldırı, terörle mücadele kararlılığımızı perçinlemiştir" dedi.
"TUSAŞ'IN HEDEF ALINMASI TESADÜF DEĞİL"
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TUSAŞ'ın teröristler tarafından hedef alınmasının tesadüf olmadığını belirtti.
Güler, "Türkiye asla hiçbir tehdide boyun eğmemiştir ve eğmeyecektir. Hainlerin oyunlarını bozmaya, heveslerini kursaklarında bırakmaya devam edeceğiz." dedi.
TERÖR ÖRGÜTÜNE AĞIR DARBE
Hain saldırının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye ile Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü PKK hedeflerini vurdu.
Savaş uçakları ve silahlı insansız hava araçlarının katıldığı harekatta ilk belirlemelere göre 59 terörist etkisiz hale getirildi.
Harekatta 2 üst düzey teröristin öldürüldüğü belirtildi.
ŞEHİTLERİN İSİMLERİ AÇIKLANDI
TUSAŞ'a saldırıda şehit olan vatandaşların isimleri açıklandı.
Saldırıda, TUSAŞ'ta kalite kontrol görevlisi olarak görev yapan Cengiz Coşkun, Makina Mühendisi Zahide Güçlü, TUSAŞ çalışanı Hasan Hüseyin Canbaz, Güvenlikçi Atakan Şahin Erdoğan ile taksi şoförü Murat Arslan şehit oldu.
HAVALİMANLARI ALARMDA
Terör saldırısı sonrası Türkiye'deki tüm havalimanlarında turuncu alarma geçildi.
Resmi karar güvenlik birimlerine iletildi. Havalimanlarında güvenlik önlemleri artırıldı.
Havalimanları, yolcuların en az üç saat önce terminale gelmesi için çağrı yaptı.
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