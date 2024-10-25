TUSAŞ'a terör saldırısı | Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnlerini başlarına geçirmeye devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Fuar Merkezi'nde "SAHA EXPO 2024 Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı Programı" konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki TUSAŞ tesislerine yönelik düzenlenen ve 5 kişinin şehit olduğu terör saldırısı vardı.

"Türkiye Cumhuriyet devleti bekasına yönelik tüm tehditleri kaynağında bertaraf etme gücüne sahiptir." diyen Erdoğan, geri adım atmayacaklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı, "Biz bu kalleşliklerin arkasındaki niyetin ne olduğunu çok net görebiliyoruz. Biz kiralık katil sürülerinin emellerinin ne olduğunun da gayet farkındayız." diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Önceki gün TUSAŞ'ın yerleşkesine menfur bir terör saldırısı düzenlendi. Bu kalleş saldırıda şehit olan kahramanlarımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Saldırıda yaralanan kardeşlerimize de acil şifalar temenni ediyorum. Her ne kadar şehitlerimiz sebebiyle acımız büyük olsa da Türkiye Yüzyılı ülkümüzde kasteden alçaklarla mücadele azmimiz çok daha büyüktür. Bu tarz kalleşliklerle bize geri adım attıracaklarını zannedelerin tepesine binmeye, inlerini başlarına geçirmeye devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti sadece tüm terör örgütlerinden değil, bu cinayet şebekelerini üzerimize salan emperyalist çetelerden de daha büyüktür, daha güçlüdür.



"MİLLETİMİZİN HUZURUNU HEDEF ALAN SALDIRILAR TERÖR BARONLARINI VURACAKTIR"

Türkiye Cumhuriyet devleti bekasına yönelik tüm tehditleri kaynağında bertaraf etme gücüne kapasitesine sahiptir. Şu gerçeği herkes yakında görecektir milletimizin huzurunu hedef alan her türlü saldırı başarısız olacak en sonunda kandan beslenen terör baronlarını vuracaktır. Hainlerin ikisi de ölü olarak ele geçirilmiştir. Hava Kuvvetlerimiz ve MİT Başkanlığımız bu alçak saldırıya cevabımızı Suriye ve Irak'taki terör hedeflerini yok ederek katbekat fazlasıyla vermiştir.

"KİRALIK KATİL SÜRÜLERİNİN EMELLERİNİN NE OLDUĞUNUN FARKINDAYIZ"

Biz bu kalleşliklerin arkasındaki niyetin ne olduğunu çok net görebiliyoruz. Biz kiralık katil sürülerinin emellerinin ne olduğunun da gayet farkındayız. Dünkü güvenlik toplantımızda hain terör saldırısını ve atacağımız adımları ele aldık. Terör eylemi akabinde milletimizin yanı sıra muhalefet dahil siyasi partilerimizin benimsediği müşterek duruşu takdirle karşılıyoruz.

"TUZAĞA DÜŞMEYECEĞİZ, TAVİZ VERMEYECEĞİZ"

Tuzağa düşmeyeceğiz taviz vermeyeceğiz, birlik beraberliğimizden taviz vermeyeceğiz. İç karışıklık senaryoları yazanların oyunlarını bozacağız, heveslerini kursaklarında koyacağız.

"SORUMSUZ YAYINLARI TUSAŞ'TA DA GÖRDÜK"

Sosyal medya mecraları zaten söz konusu Türkiye olduğunda terör eyleminin eksik kalan yanlarını tamamlayan bir operasyon aygıtına dönüşmüş durumda. Onlardan tutarlı bir duruş beklemiyoruz. Bizi asıl üzen böyle meselelerde çok daha titiz yayın yapmasını beklediğimiz yazılı görsel medyamızdır. Sorumsuz yayınları TUSAŞ'ta da gördük. Son dönemde medyamız bu tür hadiselerde çok kötü sınav veriyor. Bunun kabul edilebilir hiçbir yanı yoktur. Milletin, memleketin, devletimizin güzide kurumlarının hak ve çıkarlarının reyting yarışlarına feda edilmemesi gerekiyor. Bu tür sorumsuzlukların üzerine daha kararlı gideceğiz.

"SON 22 YILDA SAVUNMA SANAYİİ ALANINDA TAM ANLAMIYLA BİR DESTAN YAZDIK"

Önümüze çıkarılan engellere rağmen son 22 yılda savunma sanayii alanında tam anlamıyla bir destan yazdık. Bu gerçeği muhalif dost düşman herkes görüyor. 2002 öncesi yıllarda teröre karşı mücadele eden askerlerimiz Türk savunma sanayiinin nasıl bir başarı hikayesine imza attığını çok iyi biliyor.

"BİRİLERİNİN DEMİR KUBBE'Sİ OLABİLİR BİZİM DE ÇELİK KUBBE'MİZ VAR"

Çelik Kubbe ile ve diğer pek çok projemizle kendimizi sürekli geliştirmeye çalışıyoruz. Birilerinin Demir Kubbe'si olabilir bizim de Çelik Kubbe'miz var.



"TÜM SALDIRILARA RAĞMEN YÜRÜYÜŞÜMÜZ HIZLANARAK DEVAM EDECEK"

Fuar boyunca 4,6 milyar doları ihracat sözleşmesi olmak üzere 6,2 milyar dolarlık anlaşmaların imzalanacak olması dikkate değerdir. Sadece 2024 yılı içerisinde savunma sanayi şirketlerimiz 178 farklı ülkeye ürün ihraç ederek ciddi bir rekora imza attı. Bugün kimseden çekinmeden zalimlere en güçlü tepkiyi gösterebiliyorsak bunun arkasında savunma sanayiimizin başarıları bulunuyor. TÜRKSAT 6A ve İMECE projelerinde edindiğimiz kabiliyetleri, Ay misyonumuzun hazırlık ve gerçekleştirme süreçlerinde de kullanacağız. Tüm saldırılara rağmen yürüyüşümüz hızlanarak devam edecek."