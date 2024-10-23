TUSAŞ’a terör saldırısı | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunma atılımlarımızı hedef alan alçakça bir saldırı

Son dakika haberi! Son dakika haberi! Ankara’da bulunan yerli silah sistemlerinin geliştirilmesinde önemli yere sahip TUSAŞ ’a yönelik terör saldırısı gerçekleşti. Saldırıda 5 şehit, 2’si ağır 22 yaralı var. Terör saldırısını gerçekleştiren biri kadın, diğeri erkek iki terörist öldürüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramankazan’daki terör saldırısına ilişkin açıklama yaptı.



Erdoğan saldırıya ilişkin, “Türk savunma sanayisinin lokomotif kuruluşlarından olan TUSAŞ’a yönelik düzenlenen terör eylemi; ülkemizin bekasını, milletimizin huzurunu ve ‘Tam Bağımsız Türkiye’ idealimizin timsali olan savunma atılımlarımızı hedef alan alçakça bir saldırıdır.” dedi.



“HİÇBİR ŞER ODAĞI EMELLERİNE ULAŞAMAYACAK”



Terör eyleminin ilk anından itibaren olaya süratle müdahale edildiğini söyleyen Erdoğan, “Milletimiz şunu bilsin ki Türkiye’ye uzanan kirli eller mutlaka kırılacak; güvenliğimize kasteden hiçbir yapı, hiçbir terör örgütü, hiçbir şer odağı emellerine ulaşamayacaktır.” ifadelerini kullandı.



Her türlü terör tehdidi ve terör destekçileriyle mücadelenin süreceğini vurgulayan Erdoğan, “Kalleş terör eyleminde şehit olan kardeşlerimize Allah’tan rahmet niyaz ediyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.” dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, TUSAŞ çalışanlarına ve Türk milletine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Hain saldırıya siyasilerden tepkiler peşpeşe geldi.

Bakanlar ve siyasiler, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla saldırıya tepki gösterdi.



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırıda 5 şehit ve 22 yaralı olduğunu açıkladı. İki teröristin de etkisiz hale getirildiği bildirildi.



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, terör saldırısına yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını açıkladı.Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, 1 başsavcıvekili ve 8 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi.



Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, terör saldırısı sonrasında mahkeme tarafından yayın yasağı kararı alındığını bildirdi.



"TÜRKİYE'NİN SAVUNMA SANAYİSİNDEKİ BAŞARILARI HEDEF ALINDI"



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz "TUSAŞ yerleşkesine yönelik hain terör saldırısını lanetliyorum. Hain terör saldırısı, Türkiye'nin savunma sanayisindeki başarıları hedef almıştır." dedi.

"TERÖRLE MÜCADELE TAVİZSİZ SÜRECEK"



Terör saldırısına tepki gösteren Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, “Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yapılan menfur saldırıda can veren şehidlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.” dedi.



Kurtulmuş, “Teröre, destekçilerine ve arkasındaki karanlık odaklara karşı yürüttüğümüz güçlü ve tavizsiz mücadelemizi, terör bu topraklardan sökülüp atılıncaya kadar kararlı bir şekilde sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.

"DÖKTÜKLERİ KANDA BOĞULACAKLAR"



TBMM Başkanvekili Celal Adan, saldırıya ilişkin "Bu hain terör saldırısını kınıyoruz. Hiçbir terör eylemi ülkemizi yolundan döndüremez. Döktükleri kanda da boğulacaklardır." diye konuştu.

ÖZEL: TERÖR SALDIRISINI LANETLİYORUM



CHP Genel Başkanı Özgür Özel de, terör saldırısını lanetledi. Özel, terör saldırısına ilişkin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:



"Ankara Kahramankazan'da TUSAŞ tesislerine yönelik olarak gerçekleştirilen terör saldırısını lanetliyorum. Saldırıda şehit olan yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, milletimize başsağlığı diliyorum. Terörü kimden ve nereden gelirse gelsin lanetliyorum."

BAHÇELİ: HİÇBİR HAİN HESAP TUTMAYACAK



Terör saldırısına ilişkin açıklama yapan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Hunhar terör saldırısını nefretle lanetliyor, aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin ve hepimizin başı sağ olsun diyorum.” dedi.



Hiçbir hain hesabın tutmayacağını ifade eden Bahçeli, “Hiçbir kanlı ve kalleş proje milli birlik ve kardeşliğimizin karşısında tutunamayacaktır. Kiralık katilleri sahaya sürenler, terörizmi karanlık bir aparat olarak kullananlar sonuç alamayacakları gibi mücadele azmimizi de asla kıramayacaklardır.” ifadelerini kullandı.

DERVİŞOĞLU: TERÖR SALDIRISINI LANETLİYORUM



İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:



"Ülkemizin savunma sanayi alanında önemli kurumlarından biri olan TUSAŞ’ta gerçekleşen alçak terör saldırısını lanetliyorum. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar; ailelerine ve aziz milletimize sabır diliyorum. Ülkemizin birliğini, güvenliğini ve geleceğini tehdit eden Türkiye düşmanı teröristlere karşı son ana kadar mücadelemizi sürdüreceğimizi bir kere daha ifade ediyorum. Cenab-ı Allah bu aziz vatanımızı tüm tehlikelerden korusun."

ÇELİK: TERÖRLE MÜCADELE SÜRECEK



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Terör saldırısın lanetliyoruz. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.” ifadesini kullandı.



Çelik, terörle mücadelenin kararlılıkla süreceğini söyledi.



DESTİCİ: BAŞARAMAYACAKLAR



BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, terör saldırısına ilişkin, "Türkiye'nin savunma sanayisindeki ilerleyişini durduracaklarını zannedenler asla başaramayacaklardır." ifadesini kullandı.



BAKAN KACIR: ASLA GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Savunma sanayisinden, Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğundan asla geri adım atmayacağız. Milli Teknoloji Hamlesi ve milli savunma sanayisi tam bağımsız Türkiye'nin anahtarıdır." ifadesini kullandı.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, terör saldırısında şehit olanlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek, "TUSAŞ'ın Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısını lanetliyorum. Milletimizin başı sağolsun." ifadesini kullandı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat da menfur terör saldırısını lanetlediğini belirterek, "Terör saldırısında şehit ve yaralılarımızın olduğunu teessürle öğrendim. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza şifa diliyorum. TUSAŞ'a ve tüm ülkemize geçmiş olsun dileklerimi sunuyor, saldırı ile ilgili resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaların dikkate alınmasını rica ediyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." değerlendirmesinde bulundu.



Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da konuya ilişkin paylaşımında şunları kaydetti:



"Ülkemizin savunma sanayisine büyük katkılar sağlayan TUSAŞ'ın Kahramankazan yerleşkesine yönelik terör saldırısını gerçekleştiren alçakları lanetliyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun."

DEM PARTİ: SALDIRIDAN BÜYÜK ÜZÜNTÜ DUYUYORUZ



Ankara’daki terör saldırısına ilişkin DEM Parti’den de bir açıklama geldi.



“Türkiye toplumunun çözümü konuştuğu ve diyalog ihtimalinin belirdiği bu günlerde böylesi bir saldırının olmasını manidar buluyoruz.” denilen açıklamada, “Bu saldırıdan büyük üzüntü duyuyor, yaşanan acıyı paylaşıyoruz.” denildi.



Açıklamada, “Bu acı verici olayların bird aha yaşanmaması için barışa her zamankinden daha fazla sahip çıkmalıyız.” denildi.