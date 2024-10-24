TUSAŞ'a terör saldırısı | MSB: Teröristler insanımızı hedef almanın bedelini ödeyecekler

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyi dahil yürütülen operasyonlarda son bir haftada 41 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.



MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında, dün TUSAŞ'ın Ankara Kahramankazan'da bulunan tesislerine yönelik terör saldırısını lanetlediklerini, şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dilediklerini belirtti.



Ülkenin bekasına ve halkın güvenliğine yönelen tüm tehdit ve tehlikelere karşı mücadelenin azim ve kararlılıkla süreceğini, teröristlerin saldırının bedelini ödeyeceklerini belirten Aktürk, "Son bir hafta içerisinde 14'ü 18-21 Ekim tarihlerinde Hakurk ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatları ile olmak üzere Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil 41 terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerini kullandı.



Aktürk, 1 Ocak'tan bugüne kadar ise 1171'i Irak'ın, 1064'ü Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 2 bin 235 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.



"IRAK'IN VE SURİYE'NİN KUZEYİNDE 47 TERÖR HEDEFİ İMHA EDİLDİ"



Dün düzenlenen hava harekatına ilişkin bilgiler veren Aktürk, şunları kaydetti:



"Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik dün akşamdan bu sabaha kadar icra edilen hava harekatlarıyla içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, depo ve terör örgütünün kullandığı tesislerden oluşan 47 hedef başarıyla imha edilmiştir. İcra edilen hava harekatlarında azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir. Hedeflerdeki etki kıymetlendirmesi sürmekte olup hava harekatlarımız devam edecektir."



Aktürk, ayrıca Irak'ın kuzeyindeki Hakurk operasyon bölgesinde yapılan arama tarama faaliyetlerinde teröristlere ait olduğu tespit edilen mağarada, 10 konkurs tanksavar füzesi, 7 SA 7B hava savunma füzesi, 2 mayın, 6 bin uçaksavar mühimmatı ile, 1 adet 120 milimetrelik havan mühimmatı ele geçirildiğini aktardı.



Bu hafta içerisinde terör örgütünün barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin daha Akçakale ve Yüksekova'daki sınır karakollarına teslim olduğunu ifade eden Aktürk, "Teröristler için tek çıkış yol, Türk adaletine teslim olmaktır. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörle mücadelesine tüm terör inleri yıkılıp tek bir terörist kalmayıncaya ve eli kanlı teröristler bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar kararlılıkla devam edecektir. Diğer yandan Bakanlığımız FETÖ ile mücadelesini bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı hassasiyetle sürdürecektir." şeklinde konuştu.

