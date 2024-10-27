TUSAŞ'a terör saldırısı: Yaralananlardan 16'sının tedavisi tamamlandı
Sağlık Bakanlığı, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan tesislerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan 22 vatandaştan 16'sının taburcu edildiğini bildirdi.
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamda "TUSAŞ Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan 22 vatandaşımızdan 16’sı taburcu edildi. 6 yaralımızın durumu stabil olup tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir." denildi.
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