TUSAŞ'a terörist saldırı: Yerlikaya, dakika dakika operasyonu anlattı

Bakan Yerlikaya'nın açıklamaları şu şekilde: 15.30'DA KADIN TERÖRİST KENDİNİ PATLATTI --"Bölücü terör örgütü PKK'nın saldırdığı saate geri dönecek olursak. 15:26'da gasp edilen bir taksi ile Tusaş'ın nizamiyesine geliniyor. Araçtan biri kadın biri erkek 2 alçak hain terörist iniyor ve sağa sola, masum ellerinde hiçbir silah olmayan insanlara ateş saçıyor. Bu arada hemen orada şehit olan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz var. Atakan Şahin kahramanımız, yaralı olmasına ve karşısındakinin makineli tüfeği olmasına rağmen tabancasıyla ateş ediyor ve kadın teröristi yaralıyor. 15.30’da yaralandığını görünce kadın terörist kendini patlatıyor" --"İki zırhlı araç ile saldırıdan 14 dakika sonra özel harekat gidiyor. Süratle jandarma ve polis özel harekat oraya hareket ediyor. En kısa sürede 730 jandarma ve emniyet birimi gidiyor. Hava unsurları da bölgeye gidiyor."

730 EMNİYET GÜCÜ MÜDAHALE ETTİ



Bu olaydan 10 dakika sonra Jandarma Özel Harekat’ın iki zırhlı araçla olay yerine geldiğini söyleyen Bakan Yerlikaya, “Jandarmamız ve emniyetimiz oraya akın ediyor. Bölgeye 730 jandarma ve emniyet ekibi geldi.

Yerlikaya, operasyonun gelişimi şöyle anlattı:

İKİNCİ TERÖRİST ÇIKIŞ YOLU BULAMAYINCA KENDİNİ PATLATTI



--"15.52’de shortland dediğimiz zırhlı araçla gelen ekip, erkek teröristin bulunduğu akademi binasının oraya gidiyor"



--"Binanın dışı tamamen cam. Oraya büyük bir azametle girmemiz gerektiğine karar veriliyor. Araçla 60-70 km hızla gelip turnikelere ve cama vurup patlatarak, çelik koruyucu kalkanlarla birlikte içeri giriliyor. Panikleyen erkek terörist iki el bombası atıyor. 2 özel harekât polisimiz orada hafif yaralanıyor. Terörist bina içerisinde yukarıya doğru kaçmaya başlıyor. Çatışma başlıyor."



--"Panikleyen terörist 3’üncü kata çıkıyor, tuvalete saklanıyor ve orada sıkışıp kalıyor. 16.40’ta kendini orada patlatıyor."



“REHİN OLAYI YAŞANMADI”



TUSAŞ tesislerinde rehine olayı yaşanmadığının altını çizen Bakan Yerlikaya, “Biz içeriye girmekle ilgili geç kalsaydık bu yaşanabilirdi.” şeklinde konuştu.

"HİÇBİRİNDE MERMİ YARASI YOK"

Yerlikaya, "Hiçbir özel harekatımızda bir mermi yarası yok, hiçbir jandarmamda bir mermi yarası yok. Camın patlamasından kırıklardan hafif yaralanmalar hariç." ifadelerini kullandı.



“TERÖRİST SAYISIYLA İLGİLİ FARKLI RAKAMLAR VERDİLER



Erkek teröristin ise saat 16.40’ta kendini patlattığını belirten Bakan Yerlikaya, “Terörist sayısıyla ilgili farklı rakamlar verdiler. Bunu ilk yaşadığımız an, doğru bilgileri basamak basamak sizlere verdik. Israrla onlar o haberi yapmaya devam ettiler.” diyerek asılsız paylaşımlara tepki gösterdi.