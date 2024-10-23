TUSAŞ'a terör saldırısı hakkında en son ne biliyoruz? Saldırı nasıl oldu, hangi örgüt gerçekleştirdi?

TUŞAŞ SALDIRISI NE ZAMAN OLDU?

İki terörist, saat 15.26 sıralarında tesisin ana girişine gelerek ateş etmeye başladı. Saldırı sırasında çekilen videodan, iki teröristin bir taksiyle geldiği, bir süre araç içinde durduğunu görünüyor. Aracı kullanan terörist inerek, arabanın ön tarafına giderek tesise doğru ateş ederek koşmaya başlıyor. Aracın sağından inen diğer terörist ise, o sırada arabanın yanından geçen sivillere ateş ediyor. Sırt çantaları teröristler, sivillere ateş ederek, tesise doğru koşmaya başlıyor. Saldırı sırasında kapıdaki çalışanlar saklanmaya çalışıyor. Teröristler tesis kapısına ve çevresine ateş ederek içeri girmeye çalıştı. Bu sırada tesis kapısı yakınında kuvvetli patlama duyuldu.

TERÖRİSTLER TESİSE NASIL GELDİ?

Teröristler, muhtemelen dikkat çekmemek veya gasbının kolay olduğunu düşünerek, bir taksiyle tesise geldi. 06 plakalı aracın şoförünün akıbeti saldırısı sırasında bilinmiyordu. Teröristlerin vardiya değişimi sırasında tesise saldırdığı anlaşıldı. Saldırıyı gerçekleştiren teröristler, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde eli silahlı teröristlerin TUSAŞ yerleşkesine ticari taksi ile geldiği görünüyor. Taksiyi teröristin birisi kullandı. Birisi kadın iki teröristin, taksiyi kaçırdıkları belirtiliyor. Taksi şoförünün akibeti ilk anda belirlenemedi, daha sonra yapılan araştırmada, teröristlerin Kazan ilçesinden taksiye bindikleri ve yolda taksiciyi vurup, bagaja koydukları anlaşıldı. Şehit taksi şoförünün isminin Murat Arslan olduğu bildirildi. Teröristlerin, taksi durağından aracına binip şehire gitmek istediklerini söyledikleri Arslan'ı, yolda sigara içme bahanesiyle durdurdukları ve sırtından vurdukları ifade edildi.

SALDIRIYA NASIL KARŞILIK VERİLDİ?

15.26 sıralarında sosyal medyada, TUSAŞ saldırı haberi yayılmaya başladı ve bu sırada en yakın birim olan Jandarma Özel Harekata operasyon talimatı verildi. Jandarma timleri, helikopterle tesise gelerek süratle tesis içinde terörist avına başladı. Özel Harekat timleri de tesise gelerek operasyona başladı. TUSAŞ çalışanları güvenli yerlere aktarıldı ve tesis içinde güvenlik önlemleri alınmaya başlandı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, saat 23.00 da hastane önünde yaptığı açıklama, özel harekat timinin önemli görev yerine getirdiğini belirtirken, önemli bir bilgiyi paylaştı. Kurtulmuş, "“Özel Harekat görevlisi arkadaşlarımız ve güvenlik görevlisi olan arkadaşlarımızın gösterdiği üstün kararlılık ve cesaret dolayısıyla hepsini tebrik ediyoruz. Allah razı olsun. Eğer anında ve çok etkin müdahaleleri olmasaydı belki bugün çok daha ağır bir tablo olabilirdi. Bu çatışmaya kısa süre içerisinde girerek, teröristlerin ölmelerine, kendilerini patlamalarına vesile olan bir mücadele içerisinde oldular.” dedi.

TERÖRİSTLER KAÇ KİŞİYDİ?

Kayıtlardan taksiyle gelen teröristlerin iki kişi olduğu anlaşıldı. Birisi kadın iki terörist, uzun namlulu, Kalaşinikof olduğu tahmin edilen silahlarla sivillere ateş etmeye başladı. Teröristlerin sırt çantalarıyla gelmesi, patlayıcı da getirdiklerini düşündürdü.

SALDIRIDA KAÇ KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ilk açıklamada saldırıda 3 kişinin şehit olduğunu, 14 yaralı bulunduğu açıkladı. Daha sonra ikinci açıklamada şehit sayısının 4'e çıktığı açıklandı ve 3'ü ağır 14 yaralı olduğu belirtildi. Saat 21.00'da ise şehit sayısı 5'e yükseldi. İçişleri Bakanı Yerlikaya, saat 21.50'de operasyon sırasında 7 özel harekatın mensubunun yaralandığını söyledi.

TUSAŞ SALDIRISINI KİM YAPTI?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayın ardından, iki teröristin kimlik bilgilerinin belirlenmesine çalışıldığını söyledi. Yerlikaya, ilerleyen saatlerde, saldırının büyük olasılıkla terör örgütü PKK tarafından yapıldığını söyledi.

TUSAŞ SALDIRISINDA ŞEHİT OLANLAR KİMLER?

TUSAŞ'a saldırıda şehit olan vatandaşların isimleri açıklandı.



Saldırıda, TUSAŞ'ta kalite kontrol görevlisi olarak görev yapan Cengiz Coşkun, Makina Mühendisi Zahide Güçlü, TUSAŞ çalışanı Hasan Hüseyin Canbaz, Güvenlikçi Atakan Şahin Erdoğan ile taksi şoförü Murat Arslan şehit oldu. (Kaynak:AA)