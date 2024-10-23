TUSAŞ'taki terör saldırısına siyasilerden art arda tepkiler

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırıda 5 şehit ve 22 yaralı olduğunu açıkladı. İki teröristin de etkisiz hale getirildiği bildirildi.

"TÜRKİYE'NİN SAVUNMA SANAYİSİNDEKİ BAŞARILARI HEDEF ALINDI"



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz "TUSAŞ yerleşkesine yönelik hain terör saldırısını lanetliyorum. Hain terör saldırısı, Türkiye'nin savunma sanayisindeki başarıları hedef almıştır." dedi.

"TERÖRLE MÜCADELE TAVİZSİZ SÜRECEK"

Terör saldırısına tepki gösteren Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, “Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yapılan menfur saldırıda can veren şehidlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.” dedi.



Kurtulmuş, “Teröre, destekçilerine ve arkasındaki karanlık odaklara karşı yürüttüğümüz güçlü ve tavizsiz mücadelemizi, terör bu topraklardan sökülüp atılıncaya kadar kararlı bir şekilde sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.

"DÖKTÜKLERİ KANDA BOĞULACAKLAR"



TBMM Başkanvekili Celal Adan, saldırıya ilişkin "Bu hain terör saldırısını kınıyoruz. Hiçbir terör eylemi ülkemizi yolundan döndüremez. Döktükleri kanda da boğulacaklardır." diye konuştu.

ÖZEL: TERÖR SALDIRISINI LANETLİYORUM



CHP Genel Başkanı Özgür Özel de, terör saldırısını lanetledi. Özel, terör saldırısına ilişkin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:



"Ankara Kahramankazan'da TUSAŞ tesislerine yönelik olarak gerçekleştirilen terör saldırısını lanetliyorum. Saldırıda şehit olan yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, milletimize başsağlığı diliyorum. Terörü kimden ve nereden gelirse gelsin lanetliyorum."

BAHÇELİ: HİÇBİR HAİN HESAP TUTMAYACAK



Terör saldırısına ilişkin açıklama yapan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Hunhar terör saldırısını nefretle lanetliyor, aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin ve hepimizin başı sağ olsun diyorum.” dedi.



Hiçbir hain hesabın tutmayacağını ifade eden Bahçeli, “Hiçbir kanlı ve kalleş proje milli birlik ve kardeşliğimizin karşısında tutunamayacaktır. Kiralık katilleri sahaya sürenler, terörizmi karanlık bir aparat olarak kullananlar sonuç alamayacakları gibi mücadele azmimizi de asla kıramayacaklardır.” ifadelerini kullandı.