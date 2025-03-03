TUSAŞ'tan ANKA-3 paylaşımı

TUSAŞ tarafından geliştirilen ANKA-3, envantere girmeye hazırlanıyor. "Uçan kanat" yapısı sayesinde düşük radar görünürlüğüne sahip olan ANKA-3, yüksek hız ve yüksek taşıma kapasitesi gibi birçok avantajıyla dikkat çekiyor.



2023 yılında ilk motor çalıştırmasını yapan ANKA-3, 28 Aralık 2023 tarihinde gökyüzü ile ilk buluşmasını gerçekleştirdi.



TUSAŞ'ın, sosyal medya hesabından paylaşılan ANKA-3'ün görüntüleri ile beraber, "Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir’ ifadelerine yer verildi.