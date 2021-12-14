TÜSEB güvenlik görevlisi alımı başvuruları başladı (TÜSEB güvenlik görevlisi alımı şartları neler?)

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı, İstanbul ve Ankara olmak üzere iki ayrı şehirden 25 kişilik personel alımı yapacağını açıkladı.

TÜSEB PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TÜSEB personel alımı başvuruları, 13-17 Aralık tarihleri arasında İŞKUR üzerinden gerçekleştirilebilecek.

25 kişilik boş kadro kapsamında;



11 güvenlik görevlisi Ankara,



14 güvenlik görevlisi ise İstanbul illerinden alınacak.



İstanbul alımları silahsız; Ankara alımları ise silahlı adaylardan yapılacak.

İlana başvurular için herhangi bir KPSS puan şartı ise konulmadı.



BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,



Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak,



Kamu haklarından mahrum bırakılmamış olmak,



Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,



Başkanlığın tüm birimlerinde görev yapmayı kabul etmiş olmak,



Vardiyalı çalışmayı kabul etmiş olmak,



Ankara veya İstanbul ilinde ikamet ediyor olmak.



BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI



18-35 yaş arası olmak,



Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak,



Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlı veya emekli aylığı almıyor olmak,



5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak, Valilik tarafından düzenlenen Özel Güvenlik Kimlik Kartına sahip olmak,



Silahlı Güvenlik görevlisi alımı için ise aynı kanunun Özel Güvenlik Kimlik (Silahlı) Kartına sahip olmak.

