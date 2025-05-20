TÜSİAD başkanları hakim karşısına çıkıyor
TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ömer Arif Aras bugün hakim karşısına çıkıyor. Her iki TÜSİAD yöneticisi de yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüsle suçlanıyor.
TÜSİAD başkanları bugün hakim karşısına çıkacak.
TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Arif Aras hakkında, 13 Şubat'ta gerçekleşen TÜSİAD Genel Kurulu'nda söyledikleri sözler nedeniyle soruşturma başlatılmıştı.
İki TÜSİAD yöneticisi yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüsle suçlanmıştı.
Turan ve Aras, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.
İki ismin yargılandıkları davanın duruşması İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.
Turan ve Aras'ın 5 yıl 6 ay 15'er güne kadar hapis cezasına çarptırılmaları isteniyor.
TÜSİAD YÖNETİCİLERİ HAKKINDA NEDEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI?
Soruşturma, TÜSİAD’ın 13 Şubat’ta yapılan genel kurulundaki konuşmalardan sonra başlatıldı.
Toplantıda TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ömer Aras son dönemde yaşanan gelişmelerin toplumda derin endişe yarattığını belirtmişti.
TÜSİAD Başkanı Turan, genel kuruldaki konuşmasında, "Hukukun üstünlüğü tesis edilmeden ne iç ne de dış sorunları çözebiliriz." ifadelerini kullanmıştı.
ADLİ KONTROLLE SEREST BIRAKILMIŞLARDI
Başsavcılık, TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ın konuşmasında, bazı soruşturma ve kovuşturmalarla ilgili yargıyı telkin ve yönlendirme içerikli ifadeler kullandığı, bu ifadelerin, gerçeğe aykırı ve kamu barışını bozmaya elverişli nitelikte olduğunu belirtti.
İfade sonrası savcılık iki ismi de yurtdışı çıkış yasağı talebi ile hakimliğe sevk etti.
TÜSİAD Başkanı Turan ve YİK Başkanı Aras yurt dışı çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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