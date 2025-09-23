TÜSİAD davası: Orhan Turan ve Ömer Aras savunma yaptı, dava ertelendi

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği ( TÜSİAD ) yöneticilerinin, yanıltıcı bilgiyi yayma ve adil yargılamayı etkileme suçlamalarıyla yargılandıkları davada ikinci duruşma bugün görüldü.

SAVCI HAPİS CEZASI İSTEMİŞTİ



Geçen celsede esasa ilişkin mütalaasını açıklayan savcı, sanıklar Turan ve Aras'ın yanıltıcı bilgiyi alenen yaymave adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçlamasıyla 1 yıl 10 aydan 5 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılmalarını talep etmişti.

TURAN: EKONOMİK AKTARIMLARDA BULUNDUM

Esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapan TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, "Ben konuşmamda iş dünyasına ilişkin ekonomik aktarımlarda bulundum. Konuşmamda kesinlikle halkı yanıltıcı bir bilgi vermedim." dedi.

Turan, "Halkımız arasında endişe, panik ve korku yaratacak bir şey söylemedim." ifadelerini kullandı.

ARAS: KONUŞMAM BAĞLAMINDAN KOPARILDI

Esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapan TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Arif Aras savunmasında, konuşmasının bağlamından koparıldığını söyledi.

Aras, "Cezalandırılmam için öne sürülen gerekçelere baktığımda, savunmama değer verilmediğini, iddianamede olduğu gibi cümlelerimin tamamının alınmayarak konuşmamın bağlamından koparıldığını görüyorum." ifadelerini kullandı.

İkna edici bir gerekçeye dayanmaksızın varsayımlarla cezalandırılmak istenildiklerini söyleyne Aras, "İddianameyle başlayıp esas hakkında mütalaayla devam eden gerekçesizlik halinin suçsuzluğumu ortaya koyduğuna inanıyorum. Konuşmamda derneğin amaçlarını aşan veya aykırı bir durum sözkonusu değildir." dedi.

Konuşmasının ekonomik gelişmelerle ilgili olduğunu anlatan Aras, "Ekonomiyle hukuk arasında çok sıkı bir ilişki olduğu kabul görmüş bilimsel bir gerçekliktir. Bu nedenle kişisel kanaatimi açıklamış olmam derneğin amacına aykırı değildir. Konuşmamın yargıya konu edilen bölümü kişisel değerlendirmelerden ibarettir. Kötü bir niyeti asla barındırmamaktadır." ifadelerini kullandı.

DURUŞMA 20 OCAK'A ERTELENDİ

Mahkeme ara kararında, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı 20 Ocak 2026 tarihine erteledi.

NE OLMUŞTU?

Soruşturma, TÜSİAD'ın 13 Şubat'ta yapılan genel kurulundaki konuşmalardan sonra başlatıldı.

Toplantıda TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ömer Aras son dönemde yaşanan gelişmelerin toplumda derin endişe yarattığını belirtmişti.

TÜSİAD Başkanı Turan, genel kuruldaki konuşmasında, "Hukukun üstünlüğü tesis edilmeden ne iç ne de dış sorunları çözebiliriz." ifadelerini kullanmıştı.

TÜSİAD yöneticileri, soruşturma kapsamında adliyeye sevk edildikten sonra yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakılmıştı.