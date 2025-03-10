TÜSİAD iddianamesi kabul edildi

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında, dernek genel kurulundaki konuşmalarında kullandıkları ifadelere ilişkin soruşturma başlatılmıştı.



Turan ve Aras hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.



5 yıl 6 aya kadar hapis hapis istemiyle yargılanacak olan sanıklar 20 Mayıs'ta hakim karşısına çıkacak.

İDDİANAMEDEN AYRINTILAR



İddianamede, şüphelilerin içeriğini bilmedikleri siyasi, hukuki, adli ve idari olaylar ile ilgili değerlendirmede bulunarak, telkin ve yönlendirici mahiyetteki yanıltıcı ve dezenformasyon içerikli bilgileri yaydıkları kaydedildi.



Şüphelilerin beyanlarının düşünce ve kanaat (ifade) özgürlüğü açıklama sınırlarını aştığı, haber ya da bilgi verme hakkı kapsamında değerlendirilmesinin mümkün olmadığı iddianamede belirtildi.