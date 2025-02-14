TÜSİAD nedir? TÜSİAD açılımı

1971 yılında kurulan Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği, kısaca TÜSİAD, 1971 yılında İstanbul'da, sanayi ve hizmet kuruluşlarını temsil eden önde gelen gönüllü Türk sermayedarlarınca kurulmuş olan örgütün adıdır. TÜSİAD'ın halihazırda başkanı Orhan Turan’dır. Derneğin ilk genel sekreteri Güngör Uras oldu.



Genel Merkezi İstanbul’da olan TÜSİAD’ın Ankara’da temsilciliği, Brüksel, Washington, Paris ve Berlin’de uluslararası temsilcilikleri, Çin, Hollanda, Londra, Silikon Vadisi, New York ve Körfez ağları bulunmaktadır.



TÜSİAD, Avrupa özel sektörünün temsilcisi olarak kabul edilen şemsiye örgüt Avrupa İş Dünyası Konfederasyonu’nun (BusinessEurope) 1987 yılından bu yana üyesidir.