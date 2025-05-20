TÜSİAD yöneticilerinin yurt dışı yasağı kaldırıldı
Yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüsle suçlanan TÜSİAD yöneticilerinin yargılandığı davada ara karar açıklandı. Mahkeme heyeti, Orhan Turan ve Ömer Arif Aras hakkındaki yurt dışı yasağını kaldırdı.
TÜSİAD başkanları bugün hakim karşısına çıktı.
TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Arif Aras hakkında, 13 Şubat'ta gerçekleşen TÜSİAD Genel Kurulu'nda söyledikleri sözler nedeniyle soruşturma başlatılmıştı.
İki TÜSİAD yöneticisi yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüsle suçlanmıştı.
Turan ve Aras, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.
İki ismin yargılandıkları davanın duruşması İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.
Turan ve Aras'ın 5 yıl 6 ay 15'er güne kadar hapis cezasına çarptırılmaları istenmişti.
Mahkeme heyeti davada ara kararını açıkladı.
TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Arif Aras hakkındaki yurt dışı yasağı kaldırıldı.
Bir sonraki duruşma 23 Eylül'de görülecek.
TÜSİAD YÖNETİCİLERİ HAKKINDA NEDEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI?
TÜSİAD'ın iki yöneticisi hakkındaki soruşturma, derneğin 13 Şubat’ta yapılan genel kurulundaki konuşmalardan sonra başlatıldı.
Toplantıda TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ömer Aras son dönemde yaşanan gelişmelerin toplumda derin endişe yarattığını belirtmişti.
TÜSİAD Başkanı Turan, genel kuruldaki konuşmasında, "Hukukun üstünlüğü tesis edilmeden ne iç ne de dış sorunları çözebiliriz." ifadelerini kullanmıştı.
ADLİ KONTROLLE SEREST BIRAKILMIŞLARDI
Başsavcılık, TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ın konuşmasında, bazı soruşturma ve kovuşturmalarla ilgili yargıyı telkin ve yönlendirme içerikli ifadeler kullandığı, bu ifadelerin, gerçeğe aykırı ve kamu barışını bozmaya elverişli nitelikte olduğunu belirtti.
İfade sonrası savcılık iki ismi de yurtdışı çıkış yasağı talebi ile hakimliğe sevk etti.
TÜSİAD Başkanı Turan ve YİK Başkanı Aras yurt dışı çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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