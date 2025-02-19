TÜSİAD’a yargıyı etkileme soruşturması: Başkan Orhan Turan ve YİK Başkanı Ömer Aras ifadeye götürülüyor

Son dakika haberi! Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’ne (TÜSİAD) yönelik soruşturmada bugün yeni gelişmeler yaşanıyor.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında yargıya telkin suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı.



Başsavcılık, bir soruşturma da TÜSİAD Başkanı Orhan Turan hakkında başlatıldığını açıkladı. Soruşturmaya gerekçe olarak Turan’ın 13 Şubat’ta TÜSİAD Genel Kurulu’nda yapığı konuşma gerekçe gösterildi.

Turan’a yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçlaması yöneltildi.

TÜSİAD Başkanı Turan ve benzer suçlamayla hakkında daha önce soruşturma başlatılan Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ömer Aras, polis eşliğinde ifadeye götürülüyor.

ORHAN TURAN NE DEMİŞTİ?

TÜSİAD Başkanı Turan, genel kuruldaki konuşmasında, “Hukukun üstünlüğü tesis edilmeden ne iç ne de dış sorunları çözebiliriz.” demişti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TEPKİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün AK Parti TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada TÜSİAD’a tepki göstermişti.



Erdoğan, “Yeni Türkiye'de haddinizi bileceksiniz. İş adamı derneğiyseniz iş adamı derneği gibi davranmayı öğreneceksiniz. Milleti kışkırtmayacak, yargıyı baskı altına almaya kalkışmayacaksınız.” demişti.



AK PARTİ’DEN TURAN’A TEPKİLER



Turan’ın sözlerine AK Parti’den tepkiler yükselmişti.



Sosyal medya hesabından Turan’a yanıt veren Adalet Bakanı Tunç, “Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Hiçbir kurum, kuruluş veya çıkar grubu, milli iradenin üzerinde değildir.” demişti.



Tunç, “Yargı süreçleri üzerinde hiçbir baskıyı kabul etmediğimiz gibi yargıyı etkilemeye yönelik her türlü girişime karşı olduğumuzu herkesin çok iyi bilmesi gerekir.” ifadelerini kullanmıştı.



“Türkiye eski Türkiye değildir.” diyen Tunç, sivil toplum kuruluşlarının görüşlerinin demokratik hak olduğunu vurguladı. Ancak yargı ve siyaseti yönlendirme çabasının demokrasi ruhu ve hukukun üstünlüğü ilkesine aykırı olduğunu da belirtti.



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise Turan’a, “Maalesef Türkiye’de bazı sivil toplum kuruluşlarının bu konudaki sicilleri sorunludur; geçmişlerinde askeri vesayete ve yargı vesayetine verdikleri destek hafızalardan silinmemiştir.” sözleriyle tepki göstermişti.