TÜSİAD'ın eski yöneticilerinin davasında karar

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) eski Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve yine eski Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ömer Arif Aras'ın yargılandığı davada karar açıklandı.

Turan ve Aras, yanıltıcı bilgiyi yaymak ve adil yargılamayı etkilemeyi teşebbüsten yargılanıyordu.

Bugün görülen davada iki isim hakkında karar açıklandı.

Mahkeme iki sanığı halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan 1 yıl 3 ay 18 gün hapis cezasına çarptırdı.

İki isme verilen cezada, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

NE OLMUŞTU?

Soruşturma, TÜSİAD'ın geçen yıl 13 Şubat'ta yapılan genel kurulundaki konuşmalardan sonra başlatıldı.

Toplantıda TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ömer Aras son dönemde yaşanan gelişmelerin toplumda derin endişe yarattığını belirtmişti.

TÜSİAD Başkanı Turan, genel kuruldaki konuşmasında, "Hukukun üstünlüğü tesis edilmeden ne iç ne de dış sorunları çözebiliriz." ifadelerini kullanmıştı.

TÜSİAD yöneticileri, soruşturma kapsamında adliyeye sevk edildikten sonra yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakılmıştı.