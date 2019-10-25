İstanbul Şişli'de 2010 yılında evinin penceresinden atlayarak intihar eden ODTÜ mezunu mimar Onur Yaser Can'ın gözaltı tutanaklarında değişiklik yaptıkları iddia edilen Narkotik Şube Müdürlüğü'nde görevli iki polis memurunun yargılandığı davada karar çıktı.
Sanık polisler hakkında "Resmi belgede sahtecilik" ve "Resmi belgeyi bozma ve yok etme" suçlarından toplam 6 yıl 5 ay hapis cezası verildi.
Tutanak değiştirme davasında 2 polise hapis cezası
DHATürkiye
İstanbul Şişli'de 2010 yılında intihar eden ODTÜ mezunu mimar Onur Yaser Can'ın gözaltı tutanaklarında değişiklik yaptıkları iddia edilen iki polis toplam 6 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.
İstanbul Şişli'de 2010 yılında evinin penceresinden atlayarak intihar eden ODTÜ mezunu mimar Onur Yaser Can'ın gözaltı tutanaklarında değişiklik yaptıkları iddia edilen Narkotik Şube Müdürlüğü'nde görevli iki polis memurunun yargılandığı davada karar çıktı.