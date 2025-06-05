Tütsü ormanı yaktı

İzmir'in Foça ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Tütsü ormanı yaktı

Gözde Kent mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 uçak, 3 helikopter, 12 arazöz, 4 su ikmal aracı ve dozer sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

Yangının bir arıcının yaptığı tütsüden çıktığı belirlendi. Arıcı hakkında yasal işlem başlatıldı.

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