Tütsü ormanı yaktı
İzmir'in Foça ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Gözde Kent mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 uçak, 3 helikopter, 12 arazöz, 4 su ikmal aracı ve dozer sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.
Yangının bir arıcının yaptığı tütsüden çıktığı belirlendi. Arıcı hakkında yasal işlem başlatıldı.
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