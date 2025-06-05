Tütsü ormanı yaktı

Gözde Kent mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 uçak, 3 helikopter, 12 arazöz, 4 su ikmal aracı ve dozer sevk edildi.



Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.



Yangının bir arıcının yaptığı tütsüden çıktığı belirlendi. Arıcı hakkında yasal işlem başlatıldı.