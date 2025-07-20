Tuttukları balıkları gelecek nesiller için serbest bırakıyorlar
Eskişehir'de bir arkadaş grubu yakaladıkları balıkları sportif balıkçılığın devam edebilmesi için tekrar gölete bırakıyorlar.
Tepebaşı ilçesinde bulunan gölette bir arkadaş grubu sportif amaçlı balık tutuyor. Bu balık tutma etkinliği sırasında yaklaşık 3 ila 10 kilo arasında olan yaklaşık 10-12 balık yakalıyorlar.
Tuttukları balıkları ise bu spor dalının devam edebilmesi adına tekrar göllere bırakıyorlar. Yaptıkları bu davranış ise çevre duyarlılığına iyi bir örnek oluyor.
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