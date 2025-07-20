Tuttukları balıkları gelecek nesiller için serbest bırakıyorlar

Tepebaşı ilçesinde bulunan gölette bir arkadaş grubu sportif amaçlı balık tutuyor. Bu balık tutma etkinliği sırasında yaklaşık 3 ila 10 kilo arasında olan yaklaşık 10-12 balık yakalıyorlar.



Tuttukları balıkları ise bu spor dalının devam edebilmesi adına tekrar göllere bırakıyorlar. Yaptıkları bu davranış ise çevre duyarlılığına iyi bir örnek oluyor.