Tuttur.com'a soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şans oyunları sitesi tuttur.com'a yönelik soruşturma başlattı.

Savcılıktan yapılan açıklamada, aktif olarak hizmet vermeyen Saral Holding bünyesindeki, tuttur.com'un kullanıcıların üye bilgilerine müdahale ettiğine dair iddialar üzerine soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

Şans oyunları sitesine hizmet veren sistemler üzerinde yapılan incelemede şu ana kadar üyelerin bilgilerine müdahale edilip edilmediğine dair herhangi bir tespitin yapılmadığı ifade edildi.

Soruşturma sürüyor.