Tutuklanan Dilan ve Engin Polat'ın ifadeleri ortaya çıktı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılan Engin ve Dilan Polat çifti, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonla gözaltına alındı. Operasyon kapsamında toplam 24 şüpheli yakalanırken, 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlanarak Anadolu Adliyesine sevk edildi.

6 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken, toplam 19 saat süren işlemlerin ardından 18 şüpheliden aralarında Engin Polat, Dilan Polat, Sıla Doğu, Sezgin Polat, Ahmet Gün, Can Doğu ve Can Polat'ın da olduğu 12 kişi tutuklandı, 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Anadolu 1. Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanan 12 şüpheli arasında yer alan Dilan Polat, emniyetteki ifadesini tekrar ettiğini belirterek soyadı "Polat" olan kişilerin eşinin akrabası, soyadı "Doğu" olan kişilerin ise kendi akrabası olduğunu ve diğer şüphelileri tanımadığını söyledi.

Dilan Polat ifadesinde "Benim ortağı olduğum şirketler güzellik merkezidir. Kadınlara güzellik ile ilgili hizmetler veriyoruz. Ben reklam yüzüyüm. Aile şirketlerimizin, ürün tanıtım reklamlarını yapıyorum, şube reklamlarını yapıyorum. Kendi güzellik merkezimde bulunan çalışanların eğitimleri ve disiplinleri ile ilgileniyorum. Benim asıl işim reklamdır. Ben sadece reklam yapıyorum" dedi.

