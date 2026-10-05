Tutuklanması isteniyor. Yasin Kol'un ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosu tarafından yürütülen ve “hakemler dosyası ” olarak bilinen soruşturmasında Süper Lig hakemi Yasin Kol'un ifadesi ortaya çıktı.



İfadesinde suçlamaları reddeden Kol, "Bahsedilen para transferleri hiçbir şekilde yasa dışı bahis ile

alakalı değildir. Ben hiçbir zaman yasa dışı bahis oynamadım ve başkalarına oynaması için herhangi bir para göndermedim. Yapılan tespitleri kabul etmiyorum." savunmasını yaptı.

Kol'a tutuklandıktan sonra Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanlığı görevinden istifa eden Ferhat Gündoğdu ve beraberindeki birkaç isimle ilişkisi de soruldu. Süper Lig hakemi, bu isimleri yalnızca görevleri dolayısıyla tanıdığını söyledi ve aralarında herhangi bir alacak / verecek ilişkisi bulunmadığını öne sürdü.



YASİN KOL NEYLE SUÇLANIYOR?

Yasin Kol hakkında şike ve teşvik primi iddiasıyla tutuklama talep edildi.

Göktuğ Hazar Erel için ise "Resmi belgede sahtecilik suçuna iştirak" suçundan tutuklama talep edildi.

Yasin Kol, yasa dışı bahis, evrakta sahtecilik ve görevi kötüye kullanmak gibi çeşitli suçlarla suçlanıyor. Öte yandan yönettiği maçlarda yardımcı hakemleri kendisinin belirlediği ileri sürülüyor.

HAKEMLER DOSYASI SORUŞTURMASI NASIL BAŞLADI?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosunun koordinasyonunda yürütülen "Hakemler dosyası" soruşturması kapsamında bazı şüpheliler hakkında "eziyet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarına ilişkin iddialar olduğu belirlenmişti.

Dosya kapsamında açık kaynak araştırmaları, MASAK ve HTS çalışmaları, müşteki ve tanık ifadeleri ile bilirkişi tespitleri sonucunda MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile MHK üyesi bazı hakem ve gözlemcilerin suçla bağlantılı olabilecekleri değerlendirilmişti.

Bunun üzerine İstanbul, Ankara, Elazığ ve Manisa'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda Ferhat Gündoğdu, Türkiye Faal Futbol Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Ahmet Şahin, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Üyesi Yunus Yıldırım, TFF Eğitim ve 4'üncü Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar ile Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif gözaltına alınmıştı.

MHK BAŞKANI DAHİL 7 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüpheliler Ferhat Gündoğdu, Kosif, Karadoruk, Yıldırım ve Sağlar tutuklanırken Sebahattin Şahin ile Ahmet Şahin hakkında ise "yurt dışına çıkış yasağı" ve "imza" şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

Soruşturma kapsamında Süper Lig hakemi Yasin Kol ile Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel'in de İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındığı bildirilmişti.