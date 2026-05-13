Tutuklu belediye başkanı Hakan Bahçetepe'ye üç suçlama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanıp görevden uzaklaştırılan Cumhuriyet Halk Partili Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe hakkında iddianame hazırlandı.

Savcılık iddianamesinde Bahçetepe'ye rüşvet, suçtan kaynaklanan malvarlığını aklama ve haksız mal edinme suçlamaları yöneltildi.

Bahçetepe ile birlikte dosyada şüpheli olarak yer alan sekiz isim hakkında da iddianame düzenlendi.

İddianame incelenmek üzere İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

NE OLMUŞTU?

Bahçetepe, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmıştı .

Bahçetepe ile birlikte Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in de tutuklanmasına karar verilmişti.

Tutuklanmalarına karar verilen belediye başkanları, İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla görevden uzaklaştırılmıştı.

İFADESİNDE NELER SÖYLEMİŞTİ?

CHP'li başkana Aziz İhsan Aktaş soruşturması kapsamında suçlamalar yöneltildi. Üç ayrı eylemle suçlanan Bahçetepe, suç işlemediğini savunarak etkin pişmanlıktan faydalanmak istemediğini söyledi.

Bahteçepe, 06 CMM 944 plakalı aracın kiminin adına tescilli ve kimin kullanımında olduğu sorusu üzerine, şu savunmayı yapmıştı:

"- Aracın kimin adına tescilli olduğunu bilmiyorum ancak kamu hizmetlerini gerçekleştirmek üzere kullandığımız araçlardan biri olabilir. Aracın ne şekilde temin edildiğini bilmiyorum. Kimin adına ya da hangi firma adına kayıtlı olduğunu bilmiyorum.

- Ben, 2024 yılı ocak ayı itibariyle CHP belediye başkan adayı oldum. Bu adaylıktan sonra ilçe başkanlığında bulunan tüm görevim sona erdi. Bu tarih itibariyle bu araç veya başka araçların akıbetini bilmiyorum."